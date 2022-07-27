В Британии допустили, что Борис Джонсон поборется за пост генсека НАТО

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Газета The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента Британии допустила, что бывший премьер королевства Борис Джонсон поборется за пост генсека НАТО.

В сообщении издания отмечается, что Джонсон стал активным участником антироссийской кампании на Западе после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, он повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

- Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если Борис Джонсон действительно собирается это сделать, конечно, я бы поддержал его, — заявил член британского парламента Ричард Дракс.

В кабмине также полагают, что Джонсон получит поддержку со стороны украинских властей.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это «его долг». Политик добавил, что гордится достижениями британского правительства под его руководством. Он упомянул выход Великобритании из Евросоюза, а также успешную борьбу страны с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Джонсона, он пытался убедить коллег в том, что смена лидера в текущей ситуация будет слишком «эксцентричным». Политик выразил сожаление, что не добился успеха в этом.