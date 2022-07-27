Макрон назвал африканцев лицемерами из-за сближения с Россией Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей России в Африке, назвав африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой.

«Я бы даже не назвал это сотрудничеством, это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам», - заявил французский лидер в Камеруне после встречи с президентом страны Полем Бийя.

Макрон назвал Россию «великой политической и военной державой», имевшей как экономические, так и военные связи со многими странами Африка. Однако, французский лидер выразил недовольство, заявив, что российская сторона распространяет «ложные нарративы» в африканских государствах, а также «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела Африки.

Такие слова прозвучали на фоне африканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в рамках пятидневного турне посетил с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду, а также Республику Конго.