Дефицит газа в ФРГ может вызвать проблемы с производством туалетной бумаги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дефицит газа в Германии может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и упаковки для лекарств. Такое заявление сделал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

«Бумага повсюду. На ней печатают газеты, для многих это должно быть очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, нужной для хранения и перевозки продуктов. Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция», - отметил председатель правления в интервью газете Die Zeit, напомнив, что картон используют во многих средствах гигиены, таких как туалетная бумага.

По его словам, многие товары «в условиях нынешней нестабильности» могут просто стать дефицитными. Как уточнил Шаллер для производства бумажной продукции необходимо много энергии, в том числе и потому что «бумагу нужно тщательно высушить». Он заявил, что уменьшение поставок российского газа может привести к сокращению производства, которое завязано на использовании данного вида топлива.

«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал. Технология отточена, быстро ее не изменить», - заключил он.