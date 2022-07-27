МИД России сообщил, что выход первых судов с украинским зерном могут начать в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выход первых судов с украинским зерном в Черное море в рамках стамбульского соглашения, судя по оценке Турции, может стартовать в ближайшее время, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Судя по тому, о чем говорят наши турецкие коллеги, на территории которых располагается координационный центр, они рассчитывают, что поставки, по крайней мере с Украины, начнутся в скором времени", - заявил он журналистам.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Также ранее сообщалось, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна с Украины.