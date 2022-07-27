В Кремле пообещали принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в России

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва будет принимать аналогичные меры давления на западные средства массовой информации в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 27 июля, отметив, что никакой мягкой позиции в данном вопросе не будет.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение суда по иску RT France. Ранее Суд Европейского союза общей юрисдикции отклонил иск RT France, который просил об отмене решений Совета ЕС о временном запрете организации транслировать свой контент.

«Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет», - заявил пресс-секретарь российского лидера.