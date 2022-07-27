Сергей Лавров принял участие в кампании по озеленению Эфиопии

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 27 июля, принял участие в кампании по озеленению Эфиопии.

Глава российского внешнеполитического ведомства и министр иностранных дели Эфиопии Демеке Меконненом посадили два дерева на территории посольства России в Аддис-Абебе в поддержку инициативы правительства республики «Зеленое наследие».

Как рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захаров, глава российского внешнеполитического ведомства поинтересовался, как называется дерево. В ответ корреспондент РТ Мария Финошина крикнула «Саса», уточнив, что это «что-то вроде можжевельника».

«Будем делать джин», - ответил Лавров.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ отправился в африканское турне, которое включает посещение с рабочим визитом Египта, Эфиопии, Уганды, а также Республики Конго. На данный момент глава МИД РФ находится в Эфиопии, где он провел переговоры с коллегой, а также был принят президентом страны Сахле-Ворк Зевде.