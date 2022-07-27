Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в среду, 27 июля, уточнив, что изменения произойдут с 1 августа текущего года, а стоимость будет повышена на десять рублей, и в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц.

«С 1 августа изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Сбербанке уточнили, что увеличение данных тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет. Как отметили в организации, за последние годы увеличилась как транзакционная активность клиентов, так число и виды отправляемых сообщений.

Отмечается, что клиенты имеют возможность получать услугу бесплатно при оформлении подписки банка или же выполняя условия по картам банка. «Уведомления по кредитной "СберКарте" по-прежнему предоставляются бесплатно», - сказано в сообщении.