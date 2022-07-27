В Молдавии введут ограничения на потребление воды из-за сильной засухи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Молдавии на фоне серьезной гидрологической засухи был введен режим экономии воды. Об этом в среду, 27 июля, сообщило Министерство окружающей среды республики после совещания с представителями госучреждений.

Как отмечается, предприятиям, которые поставляют воду в дома и учреждения, ведомство рекомендовало ввести почасовую подачу воды, а также отключать ее с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00 для пополнения запасов.

Кроме того, министерство призывает поставщиков воды отрегулировать давление в трубопроводах до минимально оптимального уровня транспортировки, обеспечив тем самым доставку потребителям.

Согласно прогнозам, до конца июля текущего года в реках страны сохранится низкий уровень воды, за исключением некоторых притоков левого течения Днестра, уровень воды на котором будет составлять 30-40% среднемесячных многолетних значений (желтый код). Тем временем на реке Прут уровень воды будет 15-30% (оранжевый код), а на малых реках - 10-20% (оранжевый код), на некоторых из них - 0-10% (красный код).