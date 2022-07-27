Лавров заявил, что Запад будет наказывать любую неподчиняющуюся страну

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад будет наказывать любую страну, которая не пожелает подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сейчас такой период истории, когда нужно выбирать - присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам... Но они строятся по такому принципу: если нам что-либо нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, вас накажут", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе

При этом большинство государств в мире не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость, считает Сергей Лавров.

Ранее Захарова заявила, что Украину хотят включить в НАТО с целью ее подчинения. Запад хочет лишить Киев любой самостоятельности, заявила дипломат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.