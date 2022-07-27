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В мире27 июля 2022 11:30

В Британии предложили называть кормление младенцев "грудной поддержкой"

Вместо слов "кормление грудью" британцам предлагается использовать фразу "грудная поддержка"
Александр КИСЛОВ
Вместо слов "кормление грудью" британцам предлагается использовать фразу "грудная поддержка"

Вместо слов "кормление грудью" британцам предлагается использовать фразу "грудная поддержка"

Фото: Shutterstock

В Великобритании собираются вместо термина «грудное вскармливание» использовать словосочетание «грудная поддержка». Такую рекомендацию разработали британские медики из Королевского колледжа акушерства и гинекологии. Фразу собираются применять в отношении к "родившим мужчинам-трансгендерам".

«Рекомендации вводятся в рамках стремления максимально устранить указание пола в официальной документации, сделав ее более дружественной для трансгендерных людей, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным при рождении полом», — сообщает газета The Times.

При этом ранее в Британии решили начать ущемлять права спортсменов-трансгендеров. Британская федерация велоспорта решила не допускать до участия в женских соревнований трансгендеров В поддержку данного решения публично высказался уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: по его словам, участие сменивших пол атлетов в соревнования с женщинами является несправедливым и нечестным.