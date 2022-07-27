В Британии предложили называть кормление младенцев "грудной поддержкой"

Вместо слов "кормление грудью" британцам предлагается использовать фразу "грудная поддержка" Фото: Shutterstock

В Великобритании собираются вместо термина «грудное вскармливание» использовать словосочетание «грудная поддержка». Такую рекомендацию разработали британские медики из Королевского колледжа акушерства и гинекологии. Фразу собираются применять в отношении к "родившим мужчинам-трансгендерам".

«Рекомендации вводятся в рамках стремления максимально устранить указание пола в официальной документации, сделав ее более дружественной для трансгендерных людей, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным при рождении полом», — сообщает газета The Times.

При этом ранее в Британии решили начать ущемлять права спортсменов-трансгендеров. Британская федерация велоспорта решила не допускать до участия в женских соревнований трансгендеров В поддержку данного решения публично высказался уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: по его словам, участие сменивших пол атлетов в соревнования с женщинами является несправедливым и нечестным.