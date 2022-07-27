Лавров считает, что Китай будет следующей целью США после России Фото: REUTERS

Китай будет следующей целью Запада после России в списке "врагов", санкции могут быть введены против любого государства, которое вызовет раздражение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте", - заявил он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.

Также глава российского МИДа отметил, что если понадобится, Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение.

Ранее Лавров заявил, что Запад будет наказывать любую неподчиняющуюся страну. При этом большинство государств будут отстаивать свою независимость, считает глава МИД России.

Также ранее сообщалось, что Сергей Лавров принял участие в кампании по озеленению Эфиопии. Главы МИД РФ и Эфиопии посадили два дерева на территории российского посольства в Аддис-Абебе.