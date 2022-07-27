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Политика27 июля 2022 13:15

Правительство Германии назвало поездку Шредера в Москву его “личным делом”

Об этом заявила представитель кабмина Кристиане Хоффман
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Герхард Шредер

Герхард Шредер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поездка экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву не обсуждалась с правительством, в том числе, ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман.

"Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера", - уточнила Хоффман на брифинге сегодня, 27 июля, отвечая на вопрос по поводу того, согласовывалась ли эта поездка с ведомством федерального канцлера и с Шольцем.

Также Кристиане Хоффман отказалась давать оценки поездке Шредера.

Ранее читатели Die Welt попросили Шредера договориться в Москве о газе для Германии, также они поблагодарили экс-канцлера за попытки договориться с РФ. Сообщалось, что экс-канцлер страны посетит российскую столицу для переговоров по энергетике.

Супруга экс-канцлера ФРГ Шредера заявила, что он ведет переговоры в Москве. Ранее бывший глава немецкого правительства заявил, что он находится в России на отдыхе.