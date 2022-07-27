В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) не исключают, что на территорию Украины были завезены ракеты дальностью 300 километров, но армия Украины (ВСУ) ждет команды США для их применения. Об этом сегодня, 27 июля, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"По всей вероятности, на территорию Украины были завезены ракеты большей дальности - это 300 км, - уточнил он в эфире Первого канала. - Но они (ВСУ - прим.ред.) их еще не используют и не бьют. Возможно, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Соединенных Штатов, чтобы использовать эти ракеты".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.