Американский офицер допустил, что Запад прекратит поддержку Украины осенью 2022 года

В США допустили, что Запад прекратит поддержку Украины осенью 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive допустил прекращение поддержки Украины со стороны Запада осенью 2022 года.

- Все более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии, — пишет военный.

Он указал на рост цен на топливо и продукты в США и Европе. По мнению Дэвиса, эта не решится к зиме, поэтому давление американцев и европейцев на власти своих стран увеличится.

Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что США перешли на поэтапную поддержку Украины. По словам Девлина, средства и оружие, поступающее на Украину, стало сложнее отслеживать. Он связал, изменение схемы поддержки ростом недовольства со стороны американцев.

До этого президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму до 175 миллиона долларов. Американский лидер дал поручение оказать содействие в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона. Как рассказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пакет будет включать четыре РСЗО HIMARS и 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Также туда войдет противотанковое вооружение и автотехника.