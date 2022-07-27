Строительство дороги Томск – Тайга возобновят

Сегодня исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, который находится с рабочей поездкой в Томской области, провели рабочую встречу, на которой обсудили основные вопросы межрегионального взаимодействия. Одним из важных стал проект по строительству дороги Томск – Тайга. Владимир Мазур и Сергей Цивилёв договорились его продолжить.

«Дорога Томск – Тайга должна быть, – подчеркнул врио губернатора Томской области Владимир Мазур по итогам рабочей встречи с кузбасским коллегой. – Новая дорога не просто свяжет два региона. Она даст новый импульс бизнес-контактам, расширит производственные и научные связи между двумя регионами».

«У нас единое мнение: эта дорога должна быть, – подтвердил договоренность губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. – Мы будем продолжать работу и совместно выходить в правительство Российской Федерации для поиска финансирования этого проекта».

Также главы регионов обсудили сотрудничество в сфере научной и промышленной кооперации, взаимодействие в сфере здравоохранения, культуры и туризма.