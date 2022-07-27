МИД России сообщил, что обращения Москвы по теме пыток российских военнопленных остаются без реакции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обращения России в связи с пытками российских военнопленных до настоящего времени остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Позорно, что профильные международные организации, которые призваны стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов: пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, международного комитета Красного креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с призывами повлиять на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека до настоящего времени остаются без реакции", - сказал Нечаев в ходе брифинга сегодня, 27 июля.

Ранее суд в Москве заочно арестовал двух начальников украинских СИЗО за пытки российских военных. Оба обвиняемых объявлены в международный розыск.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.