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Политика27 июля 2022 13:59

МИД России сообщил, что обращения Москвы по теме пыток российских военнопленных остаются без реакции

Об этом рассказал заместитель главы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
МИД России сообщил, что обращения Москвы по теме пыток российских военнопленных остаются без реакции

МИД России сообщил, что обращения Москвы по теме пыток российских военнопленных остаются без реакции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обращения России в связи с пытками российских военнопленных до настоящего времени остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Позорно, что профильные международные организации, которые призваны стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов: пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, международного комитета Красного креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с призывами повлиять на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека до настоящего времени остаются без реакции", - сказал Нечаев в ходе брифинга сегодня, 27 июля.

Ранее суд в Москве заочно арестовал двух начальников украинских СИЗО за пытки российских военных. Оба обвиняемых объявлены в международный розыск.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.