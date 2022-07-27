В Чувашии устойчиво снижается показатель младенческой смертности

В рамках двухдневного визита в Чувашию ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов ознакомился с работой Президентского перинатального центра в Чебоксарах. Визит состоялся 27 июля. Доктор рассмотрел истории тяжелых пациентов, обозначил рекомендации по улучшению системы помощи роженицам и младенцам.

Как отметил Дмитрий Иванов, в России уже достигнут целевой показатель по снижению младенческой смертности, определенный Президентом России к 2024 году — это 4,5 промилле. Однако именно в Чувашии данный показатель за последние полгода составляет 2,2 промилле. По словам Дмитрия Олеговича, это один из лучших результатов не только в стране, но и в мире — и это успех не только отечественной медицины, но и чувашских специалистов, при этом немалую роль в этом также играет поддержка Правительства и Главы региона. Доктор подчеркивает, что эти достижения важно удерживать, потому нельзя останавливаться на достигнутом.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов говорит, что закрепить лидирующие позиции региону удалось, благодаря не только грамотному подходу со стороны Правительства и Главы региона — финансированию, непосредственному участию и контролю, — но и за счет внедрения современных технологий и высокотехнологичных методов на базе медицинских учреждений республики.