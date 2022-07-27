Байден вылечился от коронавируса

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирусную инфекцию, Белый дом распространил заявление лечащего врача главы государства.

"Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден - прим. ред.) получил отрицательный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", - уточняется в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора. По решению врача с учетом отрицательного теста на ковид, американский лидер "прекращает меры строгой изоляции", но продолжит носить маску в присутствии других граждан для их защиты.

О'Коннор также рассказал, что Джо Байден закончил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы болезни "практически полностью прошли”.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Байден сильно охрип. Глава Белого дома в ходе совещания по экономическим вопросам говорил немного глухим голосом и кашлял.

Также ранее в Белом доме сообщили, что больной коронавирусом Байден хорошо ест и спит.

Напомним, 21 июля 2022 года Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19.