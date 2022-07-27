В Госдуме всем банкам предложили дать льготу на оплату уведомлений по операциям для социально уязвимых категорий клиентов

«В условиях экономической нестабильности и выпадающих доходов в целях выполнения программ по поддержке бизнеса, банки несут убытки. Зачастую какие-то расходы ложатся на потребителей, и здесь важно, чтобы от этого были защищены социальные категории граждан: пенсионеры, получатели других социальных выплат. Поэтому было бы логично банкам самим разрабатывать специальные программы лояльности и давать собственные льготы таким гражданам», - сказала депутат.

В пример она привела Сбербанк. «Сегодняшние новости о том, что Сбер на 10 рублей поднял плату за полезную услугу уведомлений, которая позволяет контролировать все процессы по карте и уберечься от мошенников, вызвала неоднозначные споры, в том числе среди моих коллег. Но Сбер единственный банк, кто с социально уязвимых категорий граждан, берет не 100% платы, а с большим дисконтом или вообще освобождает от платежа. Такому примеру должны следовать все игроки рынка, так как у некоторых платеж составляет до 100 рублей в месяц, и неважно, пенсионер ты или банкир, а в год это, между прочим, достаточно весомая сумма для кошелька», - резюмировала Елена Драпеко.