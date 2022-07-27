Медведев показал, как выглядит карта Украины в “пострадавшем от психотропных веществ” мозгу Зеленского

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев показал, как выглядит карта Украины в “пострадавшем от психотропных веществ” мозгу украинского лидера Владимира Зеленского, соответствующий пост российский политик выложил в своем Телеграм-канале.

Так, на первом опубликованном Медведевым изображении представлена “картинка светлого будущего Украины”, какой ее, как предполагает российский политик, видит Зеленский.

Будущая карта мира и положение на ней Украины, как видит ситуацию Зеленский. Источник: Телеграм-канал Дмитрия Медведева

При этом, как подчеркнул замглавы российского Совбеза, западным аналитикам будущая карта мира и положение на ней Украины представляется совершенно иначе - как продемонстрировано на втором изображении.

Будущая карта мира по мнению западных аналитиков. Фото: Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Ранее Медведев заявил, что Зеленский продолжит “клянчить” оружие у Запада. Украинский лидер пытается доказать статус последнего бастиона европейской демократии, считает зампред Совбеза.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.