Байден сообщил, что прекрасно себя чувствует после выздоровления от коронавируса

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден после пяти дней строгого карантина, вызванного коронавирусной инфекцией, появился перед журналистами, он рассказал представителям СМИ о своем выздоровлении.

"Должен сказать, что мое восстановление прошло быстро, и я чувствую себя прекрасно", - сказал американский лидер.

При этом Джо Байден поблагодарил публику и врачей, занимавшихся его здоровьем. Он подчеркнул, что благодаря поставленным ранее прививкам от COVID его симптомы были не столь существенны. Американский лидер добавил, что его самочувствие позволяло ему "без передышки" трудиться в течение всех прошедших дней, при этом находясь на самоизоляции.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирусную инфекцию, Белый дом распространил заявление лечащего врача главы государства.

Также ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Байден сильно охрип. Глава Белого дома в ходе совещания по экономическим вопросам говорил немного глухим голосом и кашлял.

Кроме этого, в Белом доме ранее сообщили, что больной коронавирусом Байден хорошо ест и спит.

Напомним, 21 июля Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19.