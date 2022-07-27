МИД заявил, что Россия может жестко ответить на поставки вооружения Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наращивание поставок вооружения Киеву со стороны Запада может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия используемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Наращивание передач Украине западного вооружения может вынудить Россию перейти к более жестким ответным действиям", - отметил он в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

Кроме этого, Гаврилов добавил, что тактико-технические характеристики используемого на Украине западного оружия и техсредств создают угрозы для граждан РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.