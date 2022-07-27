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Политика27 июля 2022 16:51

МИД заявил, что Россия может жестко ответить на поставки вооружения Украине

Об этом сказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Гаврилов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
МИД заявил, что Россия может жестко ответить на поставки вооружения Украине

МИД заявил, что Россия может жестко ответить на поставки вооружения Украине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наращивание поставок вооружения Киеву со стороны Запада может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия используемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Наращивание передач Украине западного вооружения может вынудить Россию перейти к более жестким ответным действиям", - отметил он в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

Кроме этого, Гаврилов добавил, что тактико-технические характеристики используемого на Украине западного оружия и техсредств создают угрозы для граждан РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.