В Госдуме предложили создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России задумались о создании специального Единого реестра недружественных для россиян заграничных отелей. речь идет о тех гостиницах, где наши туристы сталкиваются с дискриминаций и русофобией.

Как пояснил первый зампред Комитета Госдумы РФ по контролю Михаил Романов, это необходимо для того, чтобы граждане могли знать, куда ехать не рекомендовано.

- Мы обеспокоены безопасностью наших граждан и соотечественников, которые путешествуют. И если какие-то провокации происходят, то эти сети (отелей) должны вноситься в чёрный список, - заявил он в беседе с изданием Life.ru.

Также депутат добавил, что уже отправил соответствующий запрос руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать реестр на базе ведомства.

Отмечается, что поводом для такой инициативы стал недавний случай в Турции. Как писал ФАН, супружеская пара из России подверглась нападению в отеле Quattro Beach в Алании. В ресторане чета пострадала от четырех поляков. Хулиганы сначала предложили россиянам вместе посидеть. В время беседы поляки затронули тему спецоперации на Украине. Россияне отказались об этом говорить. Такая реакция привела поляков в ярость.