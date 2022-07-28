Болельщики "Фенербахче" начали скандировать имя Владимира Путина после гола в матче с киевским "Динамо" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на домашней арене проиграл киевской команде "Динамо". Матч проходил в рамках в ответной игры второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, спортсмены играли на поле в Стамбуле. В результате матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды, одержавшей победу в дополнительное время.

Прямо во время игры футболистов, после пропущенного гола от украинской команды болельщики "Фенербахче" начали скандировать имя российского лидера.

- Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин, - кричали спортивные фанаты. Видео с этой кричалкой быстро распространилось по соцсетям.

Кстати, как пишет КП-Спорт, из команды "Динамо" отличились футболисты Виталий Буяльский и Александр Караваев. Что же касается турецких спортсменов, то у "Фенербахче" единственный гол удалось забить только Оттило Солои.