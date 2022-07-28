Украинский командир Савчук: бойцы ВСУ при отступлении бросают американские гаубицы М777 Фото: REUTERS

Отступая со своих позиций украинские военные были вынуждены бросать иностранное вооружение, в том числе неисправные американские гаубицы М777. Об этом заявил командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР.

По словам мужчины, несмотря на то, что некоторые участники боевых действий проходили быстрые курсы по управлению губицами, они все равно "толком не знали, как и что делается". Об этом Савчук рассказал РИА Новости.

Он также добавил, что в начале спецоперации украинские силовики были довольно хорошо обеспечены вооружением, однако по состоянию на середину июля, его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия.

Ранее Минобороны РФ публиковало видео брошенной и подбитой техники Вооруженных сил Украины в Лисичанске. На кадрах можно заметить бронеавтомобили "Козак", грузовики, БТР и «Газели». Также видно, что вокруг некоторых улиц населенного пункта выкопаны траншеи.