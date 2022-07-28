Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства

Стивен Сигал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, который несколько лет назад получил российский паспорт, заявил, что никогда не откажется от гражданства Российской Федерации.

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», - приводит РИА Новости слова киноактера, которые не уточнил, о чем именно идет речь.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала в ноябре 2016 года. Как рассказывал сам киноактер, его дед по отцовской линии родился в одном из российских регионов, после чего в первой половине XX века перебрался в Соединенные Штаты.

В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии, а в августе 2018 года он стал спецпредставителем Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США.