В Австрии оценили вероятность полного прекращения поставок российского газа Фото: REUTERS

Австрийская нефтегазовая компания OMV не ожидает полной остановки поставок российского газа, однако допускает их будущие сокращения. Об этом компания заявила в опубликованном в четверг, 28 июля, в своем отчете.

«С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает полного прекращения экспорта природного газа из России, однако неопределенность в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим убыткам», - говорится в документе.

Отмечается, что в случае дальнейших перебоев с поставками российского газа компания может использовать голубое топливо из своих хранилищ для снабжения потребителей, а также имеет доступ к рынку сжиженного газа. Тем не менее в отчете говорится о том, что недавние сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» уже негативно сказался на финансовый результат OMV.

Ранее австрийская нефтегазовая компания сообщала, что заполнила газохранилища почти на 80%, а также зарезервировала дополнительные газотранспортные мощности, позволяющие осуществлять поставки топлива из альтернативных источников.