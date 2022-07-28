Оспа обезьян объявлена болезнью национального значения в Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вспышка оспы обезьян обвялена болезнью национального значения в области инфекционных заболеваний в Австралии. Соответствующие заявление в четверг, 28 июля, сделал главный санитарный врач страны Пол Келли.

«Я объявил распространение оспы обезьян в Австралии инцидентом национального значения в сфере инфекционных заболеваний», - заявил медик, отметив, что соответствующие решение было принято вслед за постановлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщившей о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания.

Келли отметил, что, несмотря на всю серьезность принятого решения, «оспа обезьян гораздо менее опасна, чем COVID-19, и за время нынешней вспышки не было зарегистрировано ни одного случая смерти за пределами стран, для которых вирус является эндемичным».

Как он уточнил, при заболевании гриппоподобные симптомы и сыпь «слабо выражены и в большинстве случаев проходят в течение двух-четырех недель без необходимости специального лечения».

На сегодняшний день в Австралии выявлено 44 случая заражения оспой обезьян. Среди заболевших только мужчины в возрасте от 21 до 40 лет, свыше половины из которых заявили, что симптомы заболевания появились после поездки в европейские страны.

Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.