Парламент России может рассмотреть интеграцию новых территорий осенью 2022

Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии этого года интеграцию новых территорий в правовое пространство Российской Федерации. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», - написал сенатор в своем Telegram-канале в четверг, 28 июля.

Напомним, в начале мая текущего года заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться к тому, чтобы стать одним из российских регионов. Позже власти Запорожской области заявили об аналогичном желании войти в состав Российской Федерации.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 июля, в Запорожской области был подписан указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России, позже в Херсонской области заявили, что создадут избирком для аналогичного референдума.