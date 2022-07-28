Захарова попросила Зеленского не обижаться, что "часть Украины будут называть Русью"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о том, что якобы Украина является "единственной законной наследницей Киевской Руси".

"Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем телеграм-канале в четверг, 28 июля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский выступил против установления перемирия между Украиной и Россией без "возврата территорий". По его словам, это приведет только к тому, что Москва "получит передышку" и конфликт будет продолжаться дольше.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не раз заявляла о неготовности идти на территориальные уступки для прекращения конфликта и отметил, что Киев намерен "это доказать". Он также назвал "неправильным" решение НАТО не принимать Украину в альянс.