Shell работает над заключением соглашения о выходе из проекта "Сахалин-2" Фото: REUTERS

Британско-нидерландская компания Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит ей выйти из проекта «Сахалин-2» в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями. Об этом сообщается в отчете компании.

Компания отмечает, что 30 июня текущего года был подписан указ президента России Владимира Путина о передаче лицензий и активов «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (СЭИК, оператор «Сахалина-2») во вновь созданную российскую компанию.

«В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия, эквивалентные их пакету акций в СЭИК. Shell оценивает свои права и все еще работает над достижением приемлемого соглашения», - сказано в отчете компании, где отмечается, что это соглашении «позволит Shell выйти в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями».

Shell также сообщает, что после получения дивидендов во втором квартале текущего года, а также указа российского президента «соответствующие корректировки справедливой стоимости инвестиций были признаны в отношении прочего совокупного дохода». Уточняется, что остаточная стоимость инвестиции по состоянию на 30 июня этого года равна нулю.

Компания также сообщает, что до конца этого года остановит долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем.

В отчете за первый квартал 2022 года компания заявила, что списания в проекте «Сахалин-2» оценены в 1,6 млрд долларов.