Численность боевиков ИГИЛ* в Афганистане выросла за год до шести тысяч Фото: REUTERS

Численность боевиков террористической группировки ИГИЛ* на территории Афганистана выросла за год в три раза, достигнув примерно шести тысяч человек, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Ориентировочно их численность дошла до шести тысяч. После прихода к власти талибов*, их жестких шагов в отношении игиловцев их число было порядка двух тысяч с чем-то. То есть даже навскидку трехкратное увеличение», – сказал дипломат на брифинге.

По словам Кабулова, до прихода «Талибана»* к власти в Афганистане боевиков ИГИЛ* в стране было более десяти тысяч. Как отметил спецпредставитель президента России, ситуация с ИГИЛ* опасна не только для Кабула, но и для партнеров России, находящихся рядом с Афганистаном – Ирана, Пакистана и Китая.

Кабулов добавил, что из-за санкций у талибов* ощущается недостаток финансовых ресурсов для поддержания боеспособности контртеррористических сил. По его мнению, Запад намеренно создает условия для усиления ИГИЛ*.

*Запрещенные в России террористические организации