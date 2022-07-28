Власти Херсонской области объявили вознаграждение за добровольную сдачу оружия и боеприпасов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Херсонской области объявили вознаграждение за добровольную сдачу оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Соответствующий указ подписан главой военно-гражданской администрации региона Владимиром Сальдо.

Согласно документу, за сдачу боевого огнестрельного оружия независимо от его типа положено вознаграждение 10 тысяч рублей, за нарезное гражданское оружие – 8 тысяч, за гладкоствольное охотничье – 6 тысяч, за самодельное – 3 тысячи, за газовое оружие и средства ограниченного поражения – 2 тысячи рублей.

Также граждане смогут сдать артиллерийские снаряды, мины, взрывные устройства (кроме тех, которые остались со времен Великой Отечественной войны) – за них можно получить по 2 тысячи рублей. За 100 граммов взрывчатых веществ и средства взрывания положено по 500 рублей, за патроны – по 20 рублей за штуку.

Кроме того, за сообщение о месте обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны граждане получат 500 рублей, а за сдачу оружия в неисправном состоянии – половину награды, положенной за аналогичное исправное оружие.

Уточняется, что для получения вознаграждения следует подать заявление в управление МВД по Херсонской области. Деньги будут перечислены в течение 30 дней на счет в одном из банков на территории региона.