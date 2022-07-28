Песков заявил о необходимости освобождать Украину от всевозможных проявлений «неонацистских настроений»

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Кремль считает необходимым в целом освобождать Украину от «неонацистских настроений». Такое заявление в четверг, 28 июля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментирую слова главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, заявившего ранее о том, что «пришло время освобождать русские города» на Украине.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений - это необходимо», - заявил представитель Кремля, отметив, что соответствующие меры принимаются в русле специальной военной операции.

Днем ранее, 27 июля, Пушилин отметил, что вскоре исполняется 78 лет с момента освобождения Бреста советскими войсками, назвав этот город образцом мужества и сопротивления русского солдата. По его словам, на сегодняшний день «пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».