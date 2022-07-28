В России более миллиона пенсионеров получат доплаты к пенсии

Свыше миллиона россиян получат доплаты к пенсии Фото: pixabay.com

Кабинет министров РФ направит свыше 10 млрд рублей в регионы на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании российского правительства в четверг, 28 июля 2022 года.

"Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 миллиону человек", - уточнил руководитель кабмина.

Мишустин напомнил, что прожиточный минимум в России увеличен с 1 июня 2022 года, в связи с чем увеличились расходы на доплаты пожилым россиянам, чей доход ниже этой суммы.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России проиндексировало минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Так, с 1 июня 2022 года МРОТ равен 15 279 рублей (ранее 13 890 рублей). Вместе с этим увеличится минимальный размер больничных и декретных. Прожиточный минимум на душу населения составил 13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей.