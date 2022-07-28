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Экономика28 июля 2022 11:42

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами начнется в марте 2023

Он будет проводиться в Москве, Московской и Белгородской областях до марта 2026 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами начнется в марте 2023

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами начнется в марте 2023

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств стартует в марте 2023 года.

«По режиму, по правовому управлению также отработано все. Поддерживаем, да», – сказал председатель правительства страны Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Согласно законопроекту, эксперимент начнется с 1 марта следующего года и продлится до 1 марта 2026. Он будет проводиться в Москве, Московской и Белгородской областях. Документ обязывает аптеки при онлайн-продаже обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлили рецепт на лекарство, с личностью гражданина, которому его доставили.

В Министерстве здравоохранения полагают, что дистанционная продажа повысит доступность препаратов для всех жителей России в условиях пандемии коронавируса.

Как писал сайт Kp.ru, в апреле этого года президент России Владимир Путин поручил подготовить закон о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.