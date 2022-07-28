Зарина Догузова считает, что российская туротрасль сможет добиться колоссальных результатов через 5-10 лет Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Туристическая отрасль России имеет все шансы добиться колоссальных успехов в течение 5-10 лет, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

С тем темпом, который взяла отрасль, и при правильных принятых решениях туриндустрия может достигнуть колоссальных результатов добиться в горизонте 5-10 лет, заявила она в эфире радио «Комсомольская правда». Сайт kp.ru приводит выдержки из интервью.

Глава Ростуризма обратила внимание, что у Турции на это ушли несколько десятилетий. Как отметила Догузова, турки начали заниматься тем, чем сегодня занимает Россия, около 40 лет назад.

В последние годы правительство России приняло очень много решений, касающихся развития туристической индустрии, подчеркнула руководитель ведомства. По ее словам, финансирование отрасли выросло. Тем не менее Ростуризму предстоит сделать еще многое, чтобы отрасль развивалась сильно опережающими темпами, считает Догузова.