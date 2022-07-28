В Самарской области стартовал монтаж пролетного строения дороги «Обход Тольятти»

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили ход строительства объекта. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автодороги «Обход Тольятти». Важнейший этап работ стартовал в четверг, 28 июля.

- Сегодня собран первый этап металлического пролетного строения. После надвижки первых 60 метров идет сборка пролетного строения, а затем очередной этап надвижки. Первая стадия будет завершен через три дня. Вся конструкция – в следующем году, согласно графику, - рассказал руководитель проекта АО «ДСК «АВТОБАН» Антон Гурьянов.

Объект возводят в 3,5 км от трассы М-5 «Урал», в районе села Зеленовка. Он протянется над коммуникациями «Тольяттиазота» и железнодорожными путями. Сооружение будет состоять из трех пролетов общей протяженностью 390,5 метра. В настоящий момент в строительстве дороги задействованы 1700 специалистов, на возведении моста - еще около 2 тысяч человек. На 18-км автотрассы уже уложен верхний слой асфальта.

Путепровод входит в состав трассы «Обход Тольятти», которая является частью транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». Техническая готовность трассы составляет 57%.

- Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность и мы верно поступили, начав реализацию этого проекта. Уверен, что строительство будет идти по плану, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.