Мать убитой в Новосибирске девушки сама отказывалась от заявлений на ее молодого человека

Хушнуд Хамроев догнал на улице и зверски зарезал ножом свою бывшую 17-летнюю девушку Фото: соцсети/АСТ-54

В Новосибирске мать убитой 17-летней девушки ранее заявляла, что не имеет претензий к молодому человеку своей дочери и забирала заявление на него из полиции. Именно это стало причиной отказа в возбуждении уголовного дела в отношении парня, который впоследствии жестоко расправился со своей девушкой.

В ходе проверки выяснилось, что мать погибшей ранее действительно обращалась с заявлениями в полицию и жаловалась на то, что парень избивает ее дочь. Но впоследствии женщина отказалась от заявления и пояснила, что не имеет претензий к молодому человеку.

«По первому заявлению участковый составил отказной материал. Прокуратура отменила этот отказ. В январе в ходе дополнительной беседы мать несовершеннолетней пояснила, что претензий к молодому человеку уже не имеет.», — сообщил nsk.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ранее уроженец Таджикистана Хушнуд Хамроев догнал на улице и зверски зарезал ножом свою бывшую 17-летнюю девушку. Мать погибшей до убийства трижды обращалась в полицию, однако Хушнуда не выдворили с территории РФ. Сейчас Хамроев находится под арестом в СИЗО, он является фигурантов уголовного дела об убийстве.

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