Минобороны России заявило, что украинские военные ударили по тюрьме в Еленовке ракетами HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 29 июля, заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные, из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве подтвердили гибель 40 человек. Согласно данным российского военного ведомства, в результате обстрела ранено 75 военнопленных украинцев. «Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что украинские военные нанесли удар по исправительной колонии в Еленовке, сообщив, что в результате удара погибли 40 человек, а еще 130 были ранены. Как он отметил, на данный момент на месте происшествия «разбирают завалы», поэтому количество погибших и раненых может увеличиться.