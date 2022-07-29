Губернатор Василий Орлов: «Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров»

Губернатор Василий Орлов рассказал о победе Амурского аграрного колледжа в грантовом конкурсе «Профессионалитет». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже вторая образовательная организация Приамурья присоединяется к федеральному проекту «Профессионалитет». Амурский аграрный колледж победил во всероссийском грантовом конкурсе на открытие образовательно-производственных центров. В 2023 году учебное заведение получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров.

- Это уже второе амурское учреждение, которое «зашло» в программу «Профессионалитет», - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Первый - Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта. Сейчас там создают высокотехнологичные учебно-производственные кластеры по четырем приоритетным направлениям подготовки.

Образовательно-производственные центры создаются при непосредственном участии работодателей. Благодаря такому формату учащиеся получают именно те знания и навыки, которые сегодня востребованы на рынке труда.

- Проект «Профессионалитет» дает возможность создать и внедрить передовую концепцию развития среднего профессионального образования. Задача – за короткое время дать выпускнику все необходимые навыки за счет интенсивности и практической направленности обучения, - подчеркнул Василий Орлов. - Такой подход позволит оперативно решать вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики.