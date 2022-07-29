Курировавший подрывную деятельность экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен Фото: REUTERS

Бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев, курировавший подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе, сдался в плен российским силовикам, рассказал представитель силовых структур РФ.

По информации РИА Новости, группа, которой руководил экс-полковник, проводила контрразведывательные мероприятия на территории республик Донецкой и Луганской народной республик и занималась разведкой и подрывной деятельностью в отношении гражданских и военных объектов.

Сам задержанный сообщил, что в задачи его группы входили фильтрация и вербовка граждан, которые имели возможность часто пересекать линию фронта и имели родственников на Украине. Кроме того, она снабжала диверсионные группы в Донбассе и вывозила украинских агентов, выполнивших задания.

Как рассказал Дмитриев, деятельность осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», предполагавшей содействие возвращению домой военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса, имеющих родственников на Украине. Участники подрывной группы проводили личные беседы с родственниками тех, кто проходил службу в ДНР, по телефону и лично.

По словам экс-полковника СБУ, группа не могла похвастаться большими успехами по этой линии: за все время группы из Донбасса удалось вывезти только двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Народной милиции республики.