Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом под названием Renaissance Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бейонсе выпустила новый альбом Renaissance («Возрождение»), который стал первым за шесть лет. Об этом певица сообщила на своем официальном сайте, поблагодарив поклонников за поддержку после того, как кто-то разместил его в интернете раньше официального релиза.

«Чтож, альбом слили, а вы все равно ждали официального релиза, чтобы вместе насладиться им. Я никогда ничего подобного не видела. Не могу в полной мере выразить свою благодарность за вашу любовь и защиту», – написала артистка, отметив, что продолжит стараться изо всех сил для того, чтобы приносить радость своим поклонникам и дальше.

Бейонсе работала над своим новым альбомом около трех лет в период пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщила певица, подготовка данного проекта позволила ей «найти убежище в страшное для всего мира время». Альбом включает 16 песен.