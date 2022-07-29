DHL Express прекращает доставку грузов по России с 1 сентября 2022

DHL Express прекращает доставку грузов по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России с 1 сентября этого года. Решение связано с проблемами с информационными системами и инфраструктуры.

«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри РФ с 1 сентября 2022 года», – сказано на сайте компании.

Отмечается, что АО «ДХЛ Интернешнл» более не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express, которая обеспечивает автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки по России. Таким образом, клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов внутри РФ, говорится в сообщении.

Документы и грузы, которые были приняты для доставки по стране до 31 августа, будут доставлены получателям, заверили в компании. После 1 сентября DHL Express будет оказывать только услуги по доставке за границу.