Песков назвал вступление в НАТО Швеции и Финляндии формальным шагом

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является формальным шагом. Намного важнее, какие действия эти страны предпримут после него. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 29 июля 2022 года.

"Это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой? Что будет с военными инструкторами? Что будет с иностранными базами НАТОвскими и так далее, и так далее. Вот в чем вопрос", - констатировал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что вопрос продвижения Североатлантического альянса к российским границам находится на повестке министерства обороны, которому верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил усилить безопасность западных флангов.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор департамента информации и печати российского МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может усугубить ситуацию в Балтийском регионе, а также в Арктике.

По его словам, подписание протокола о вступлении в альянс стало "еще один шаг в эскалации политической и военной напряженности в Европе". Как отметил Зайцев, Хельсинки и Стокгольм должны понимать, что их вступление в Североатлантический альянс "усугубит обстановку в Арктике и на Балтике".