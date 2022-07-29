МИД Эстонии призвал закрыть россиянам въезд в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таллин предложит странам Шенгенской зоны закрыть въезд для российских граждан. Такое заявление сделал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что ранее Эстония уже прекратила выдачу российским гражданам новых виз, однако они продолжают прибывать в республику по визам, полученным в других странах Шенгенской зоны, поэтому Таллин говорит о необходимости общеевропейского ограничения.

«Для этого в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений», - заявил министр.

По его словам, Эстония могла бы применить действующее на сегодняшний день в Латвии правило, которое обязывает въезжающих в республику россиян декларировать, что они осуждают специальную военную операцию на Украине. Кроме того, Рейнсалу призвал аннулировать уже выданные эстонские визы.

«Как правило, эстонские визы до сих пор никто не аннулировал. Но это следует пересмотреть. В Эстонии гражданам России выдано более 50 тысяч действующих шенгенских виз, и это слишком много», - добавил он.