Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире29 июля 2022 11:45

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом

Aftonbladet: половина военных летчиков Швеции готова уйти в отставку из-за условий работы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Aftonbladet: половина военных летчиков Швеции готова уйти в отставку из-за условий работы

Aftonbladet: половина военных летчиков Швеции готова уйти в отставку из-за условий работы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей собираются уйти в отставку.

Как передает газета Aftonbladet, в середине июля этого года летчики заявили о недовольстве условиями труда, а также пенсионным соглашениям. В итоге половина военных летчиков Швеции пригрозили уйти в отставку уже осенью этого года.

«Вооруженные силы находятся в эпицентре кадрового кризиса. Пилоты истребителей угрожают уйти в отставку, в то время как существует большая нехватка офицеров … Половина пилотов пригрозили уйти в отставку или в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений», - говорится в публикации.

Издание также указывает на проблемы с перевооружением Вооруженных сил Швеции. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит газета в своей публикации, выразил надежду, что данную проблему удастся решить в скором времени.