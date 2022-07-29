Aftonbladet: половина военных летчиков Швеции готова уйти в отставку из-за условий работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом, испытывая серьезную нехватку профессиональных офицеров, а половина летчиков-истребителей собираются уйти в отставку.

Как передает газета Aftonbladet, в середине июля этого года летчики заявили о недовольстве условиями труда, а также пенсионным соглашениям. В итоге половина военных летчиков Швеции пригрозили уйти в отставку уже осенью этого года.

«Вооруженные силы находятся в эпицентре кадрового кризиса. Пилоты истребителей угрожают уйти в отставку, в то время как существует большая нехватка офицеров … Половина пилотов пригрозили уйти в отставку или в отпуск этой осенью из-за ухудшения условий труда и пенсионных соглашений», - говорится в публикации.

Издание также указывает на проблемы с перевооружением Вооруженных сил Швеции. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит газета в своей публикации, выразил надежду, что данную проблему удастся решить в скором времени.