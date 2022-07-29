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Политика29 июля 2022 12:10

Посол РФ заявил, что ограничение Эстонией выдачи учебных виз россиянам не несет особого ущерба

Граждане России больше не смогут получить временный вид на жительство в Эстонии или визу для обучения в этой стране
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол РФ заявил, что ограничение Эстонией выдачи учебных виз россиянам не несет особого ущерба

Посол РФ заявил, что ограничение Эстонией выдачи учебных виз россиянам не несет особого ущерба

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Решение Эстонии об ограничении выдачи учебных виз российским студентам не нанесет России «особого ущерба, считает посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

«Я не вижу здесь какого-то особого ущерба для Российской Федерации от этого решения», – заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, граждане России больше не смогут получить временный вид на жительство в Эстонии или визу для обучения в этой стране. Такая санкция утверждена на заседании правительства прибалтийской республики в четверг, 28 июля.

Также граждане России и Белоруссии имеют право на краткосрочное трудоустройство в Эстонии только при условии, что у них уже есть выданная Таллином действующая виза. Ранее россияне и белорусы с краткосрочной шенгенской визой, выданной другим государством-членом Евросоюза, имели право ходатайствовать о долгосрочной визе в Эстонии для трудоустройства.