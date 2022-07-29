Посол РФ заявил, что ограничение Эстонией выдачи учебных виз россиянам не несет особого ущерба Фото: Елена КРИВЯКИНА

Решение Эстонии об ограничении выдачи учебных виз российским студентам не нанесет России «особого ущерба, считает посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

«Я не вижу здесь какого-то особого ущерба для Российской Федерации от этого решения», – заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, граждане России больше не смогут получить временный вид на жительство в Эстонии или визу для обучения в этой стране. Такая санкция утверждена на заседании правительства прибалтийской республики в четверг, 28 июля.

Также граждане России и Белоруссии имеют право на краткосрочное трудоустройство в Эстонии только при условии, что у них уже есть выданная Таллином действующая виза. Ранее россияне и белорусы с краткосрочной шенгенской визой, выданной другим государством-членом Евросоюза, имели право ходатайствовать о долгосрочной визе в Эстонии для трудоустройства.