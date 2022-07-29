Останкинская телебашня в Москве на несколько дней окрасится в тигровую расцветку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в период с 29 июля по 1 августа на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться видео в поддержку Международного дня тигра с символикой центра "Амурский тигр".

Отмечается, что в дневное время горожане смогут увидеть тематическое видео в честь праздника, а новью башня будет освещена подсветкой в цветах этого животного. Об этом сообщает РИАМО.

Международный день тигра отмечается 29 июля с 2010 года. Он направлен на привлечение внимания общественности к проблеме вымирания хищников.

Ранее ОТР сообщал, что в 2020 году 10 декабря по случаю 15-летия RT Останкинская телебашня в Москве окрасилась в его цвета. На медиафасаде башни был показан специальный ролик, подготовленный к дню рождения канала. В течение всего дня RT поздравляли российские журналисты, политические и общественные деятели, артисты, ведущие и другие известные люди.