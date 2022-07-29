Опрос: абсолютное большинство российских школьников поддерживают введение уроков финансовой грамотности Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Образовательная компания MAXIMUM Education провела опрос и выяснила, что абсолютное большинство российских школьников (97%) считают необходимым добавить в учебную программу уроки финансовой грамотности.

Кроме того, как рассказывает "Газета.ru", 89% родителей считают важным обсуждать денежные вопросы с детьми. Чаще всего, в 69% случаях, в семьях говорят о планировании бюджета. 17% родителей обсуждают со школьниками инвестиции, вклады и кредиты. 14% считают необходимым объяснять подросткам базовые финансовые термины, такие как налоги, инфляция, ценные бумаги.

При этом 42% родителей школьников считают себя финансово-грамотными, 52% участников опроса отмечают, что не совсем уверены в этом, еще 6% точно не относят себя к этой категории.

Кстати, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), уровень финансовой грамотности россиян значительно вырос в последние четыре года. Уменьшилось и количество людей, которые испытывают трудности в данном вопросе. Самые «продвинутые» — россияне в возрасте от 40 до 49 лет, поскольку они пережили разные периоды финансовых потрясений и научились приспосабливаться, передают "Известия".

Финансист Константин Ордов ранее рассказывал, что когда деньги хранятся на банковских карточках, очень легко потерять им счет и тратить больше, чем можно себе позволить. Можно установить приложение, которое будет анализировать расходы и распределять их по категориям. Таким образом получится лучше понимать, на что уходят деньги и какие траты являются лишними, информирует телеканал "360".